Cyberpunk 2077 : 25 minutes de gameplay

a eu l'occasion de bien faire son show plus tôt dans la semaine et pour ceux qui souhaitent revenir sur le sujet, voici la longue vidéo de gameplay (25 minutes) sans commentaires audio et en excellente qualité pour découvrir dans de bonnes conditions les nombreux atouts de ce qui s'apparente comme l'un des jeux les plus ambitieux de ces dernières années, au point de continuer à se demander comme CDPR va faire pour les versions PS4/One (toujours non montrées d'ailleurs).Rendez-vous en novembre pour enfin découvrir cela clavier/souris ou manette en main, en rappelant que malgré la rétrocompatibilité PS5/SX, il faudra encore patienter pour une MAJ purement dédiée.