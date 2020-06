Super Smash Bros Ultimate : présentation de Min Min (Arms) avec sa date de sortie

Et c'était donc Min Min qui a remporté le ticket d'entrée pour le casting de, supplantant les autres pour l'unique raison selon Sakurai que le créateur devoulait elle et personne d'autre. Donc ce fut elle.La sortie est prévue pour le 30 juin sous la forme d'un habituel pack à 6,99€ (perso + stage + 18 musiques), encore une fois accompagné de tout un tas de nouveaux costumes Miis vendus à l'unité, dont un joli Vault-Boy, et d'une MAJ qui permettra de ré-affronter les esprits déjà obtenus.Cinq autres personnages sont prévus pour ce Fighter Pass 2, et on espère en passant que les derniers instants de la vidéo soit un petit teasing pour l'avenir de, sans trop y croire malheureusement.