The Last of Us II : le point sur les notions d'accessibilité, et une petite pub en bonus

Petit détour versavec un regard posé sur les notions d'accessibilité qui commence à devenir une priorité chez certains développeurs (et constructeur comme Microsoft), avec ici plusieurs dizaines d'options d'accessibilité pour que chacun puisse apprécier l'expérience.Bien sûr, il y a tout ce qui touche au challenge, avec les modes de difficulté standard mais également la possibilité d'en faire pleinement à sa sauce via plusieurs curseurs : IA ennemi, ressources offertes, dégâts reçus/donnés…Mais le plus important pour Naughty Dog, c'est la volonté de s'attarder sur les notions de handicap comme les problèmes de vue ou d'ouïe, avec des options en surnombre dont des indicateurs plus clairs à l'écran, une notion de contraste pour mettre en avant les ennemis (affichés en rouge) et alliés (en bleu), un évident choix de taille dans les sous-titres, du zoom grâce au pavé tactile ou encore une option vocale pour qu'on nous lise les notes écrites ou certains points du menu.Marqué selon The Verge par le cas d'un joueur sous handicap n'ayant pas pu finirà cause d'un pauvre QTE, les Dogs ont donc redoublé d'attention pour que tout le monde parvienne jusqu'à la fin de l'aventure, quel que soit notre envie de challenge ou non, quel que soit nos capacités physiques.On vous laisse avec cette pub CG, en attendant notre avis complet sur le titre la semaine prochaine.