Xenoblade Chronicles DE : pubs et trailer overview

Un mois, ou plutôt quatre semaines tout pile pour être précis, nous séparent du lancement Switch de, accueillant aujourd'hui deux petits pubs ainsi que l'habituel gros trailer Overview (uniquement JP pour le moment), en montrant d'ailleurs davantage sur le scénario additionnel et inédit.Même s'il prendra place après les évènements du jeu principal (1 an), ceux qui le souhaitent pourront directement démarrer par cette partie via le menu principal, et découvrir les nouveaux personnages et les ajouts dans le système de combat, notamment l'intégration de troupes nopones pour vous venir en aide.