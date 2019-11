Kingdom Hearts III : nouveaux modes photo et difficultés pour l'extension Re:Mind Kingdom Hearts III : nouveaux modes photo et difficultés pour l'extension Re:Mind

Le dernier concert de Kingdom Hearts à Osaka a permis de lâcher de nouvelles informations sur Kingdom Hearts III Re:Mind, l'extension payante (prix encore inconnu) qu'on devrait normalement accueillir pour le tout début d'année prochaine.



Les informations concernent plus précisément le mode photo et de nouveaux modes de difficulté.



Mode Photo et Mode Slideshow :

- Le nouveau mode photo permettra de poster n'importe quel protagoniste (et même antagoniste) dans un cadre choisi avec accessoires et effets que l'on souhaite.

- Le mode Slideshow sera une compilation de photos avec ajout de musiques, style de transition et zoom.



Nouveaux modes de difficulté :

- Le Mode « Fast Pass » pourra être considéré comme un mode « Ultra Facile » : tous les ennemis peuvent être tués en un seul coup et vous bénéficiez constamment d'un accès à plusieurs attractions.

- Le mode « Black Code » offrira lui une difficulté à la carte puisque vous pourrez modifier les curseurs à loisir, comme votre niveau de santé.



On rappelle plus globalement que ce DLC sera constitué de :



- Une extension Re:Mind (stand-alone) avec Roxas, Riku et Aqua jouables.

- Un chapitre « Limit Cut » plein de nouveaux boss.

- Un épisode spécial (qui aura aussi son ou ses boss)



Et dernier point annoncé : un nouveau trailer sera lâché en décembre.