Capcom : le ''prochain'' Resident Evil (probable spin-off) sera dévoilé le 9 septembre

Nous avions indiqué qu'il ne pouvait y avoir de fumée sans feu, et il faut dire que les flammes étaient bien vives, et Capcom officialise donc l'existence d'un nouveau projet estampilléqui sera donc dévoilé le 9 septembre à 17h00.Prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, cesemble clairement indiquer par son nom que l'on aura affaire à un spin-off, même probablement à tendance multi vu les rumeurs. A choisir, croisons les doigts pour le retour de la formule, et surtout pas celle du dramatiqueDans tous les cas, le projet semble suffisamment avancé pour pouvoir être disponible à l'essai sur les stands du TGS, et reste donc à voir si le lancement tombera durant cette année fiscale.- Quelques visuels leakés qui sentent fort la coop à quatre joueurs.