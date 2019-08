GamesCom Gameplay : Link's Awakening Remake, Astral Chain et Luigi's Mansion 3

Nouveau détour du coté du stand Nintendo GamesCom avec trois nouvelles présentations de gameplay, la première consacrée au prochedont nous avons déjà évoqué le sujet dans une récente preview et qui arrivera dans les bacs la semaine prochaine (30 août).La deuxième vidéo est elle consacrée au remake de, dont la sortie prochaine (20 septembre) coïncidera avec le lancement de la Nintendo Switch Lite.Enfin, la dernière proposera de nous en montrer un peu plus sur(31 octobre), avec un aperçu du mode coopération qui sera plus une sorte de fonction aide qu'une véritable aventure en binôme.