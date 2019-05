PS Plus : les deux titres PS4 de mai

Sans être une première, c'est à nouveau via une simple publicité que Sony « s'auto-leak » l'annonce des jeux PS Plus pour le mois de mai (à télécharger dès mardi prochain, le 7), avec donc deux titres PlayStation 4 que voici :Le premier est un jeu d'aventure narratif donc les qualités ne sont plus à prouver, tandis qu'il n'y a plus besoin de présenter le second, l'une des perles multi indé de ces dernières années (qui a déjà accueilli une suite).