PS VR : 4,2 millions de casques vendus + résumé des annonces du State of Play

On ne va pas le cacher, à cinq jeux près que vous pouvez retrouver juste en dessous sur le fil d'actualité, le petit show « State of Play » de Sony fut essentiellement consacré à la nouvelle année du PlayStation VR avec plusieurs annonces et précisions de date, pour un casque qui continue d'avoir son petit succès : le constructeur annonce avoir écoulé 4,2 millions d'unités à travers le monde, à la date arrêtée du 3 mars (donc 1,2 millions sur les huit derniers mois).(2019)Après, le développeur Camouflaj reviendra cette année avec l'adaptation VR d'qui se jouera bien évidemment avec vos deux PS Moves, même si l'immersion sera du coup assez spéciale puisqu'il faut rappeler que l'homme de fer enclenche ses tirs… la main ouverte.(été 2019)La prochaine grosse MAJ dene proposera pas qu'une grosse poussée du multi (entre autres) : Hello Games nous annonce que la version PS4 bénéficiera enfin de sa compatibilité PlayStation VR, soit une grande occasion pour les possesseurs du casque de relancer le jeu (ou de s'y lancer tout court).(28 mai)Attendu depuis un moment, ce projet de SIE London Studio (tiré de la démo technique) a de grandes chances de devenir l'un des plus importants FPS du casque de Sony vu la volonté de variété dans les situations, l'un des grands défauts de nombreux autres représentants à l'heure actuelle dontou l'immonde(18 juin)Déjà annoncé mais désormais daté,est un jeu de « plateau » où quatre joueurs en ligne dirigeront de petits avatars customisés avec une sorte de gameplay tactical.(9 avril)Un titre bien facile à résumer puisqu'il s'agit d'un jeu d'aventure-exploration où vous serez constamment accompagné de votre faucon, d'abord petit avant de prendre de l'âge (et des compétences). Notez que vous pourrez y jouer sans casque.(22 avril)Il était revenu dans l'actualité et le voici désormais daté., c'est donc un trip visuel où vous dirigerez un duo de dauphins qui vont se lancer dans une quête peu commune : avec la montée des eaux, la planète est redevenue une boule de flotte, l'espèce humaine a disparu, et les « aînés » (une nouvelle race de baleine apparemment) va vous demander à la fois de mettre fin aux technologies encore en fonctionnement, mais également comprendre ce qui a pu arriver aux humains.(31 mai)Un projet tellement fou que même le communiqué de presse n'a aucun sens, hormis que vous devrez sauver vos chiens, que c'est édité par le label indé de Gearbox, et que lui aussi pourra se jouer sans le casque.(21 mai)Désormais daté pour le 21 mars, la nouvelle itération d'n'a malheureusement pas eu droit aux honneurs d'un trailer puisqu'il faudra vous contenter d'un court aperçu dans le trailer medley ci-dessous. Le développeur en a tout de même profité pour indiquer que le titre sera jouable aussi bien à la Dual Shock 4 qu'avec un PS Move.(16 avril)Même chose pour celui-là : on vous invite à regarder le medley pour en voir un peu plus sur ce jeu de plateau solo où vous devrez déterminer le destin d'une bande de « canailles » à coups de dés et de combats au tour par tour.(18 juin)Produit parfait pour faire découvrir tranquillement la VR à un non-initié,connaître prochainement une suite spirituelle. Notez que la version PC (compatible Oculus & Vive) arrivera elle dès le 9 avril.(avril)Enfin, nous terminerons par un spin-off de, qui maintiendra sa patte survival-horror mais avec on l'imagine un degré de flippe drastiquement plus élevé une fois le casque sur la tête. Ça sort le mois prochain, aussi bien sur PS4 que sur PC.