FFX, X-2 et XII : nouveaux trailers, 60FPS pour FFXII sur One X, et nouvelles options

Square Enix nous propose les trailers dédiés aux versions Nintendo Switch et Xbox One deet, le premier étant prévu pour le 16 avril, l'autre le 30 du même mois, avec dans les deux cas une version boîte dont les premières éditions bénéficieront d'une jaquette réversible.Petit détail en passant : contrairement au jeu sur PS4 Pro,aura le 60FPS sur Xbox One X.- La version Switch de FFXII n'aura pas besoin de téléchargement additionnel (le jeu pèsera dessus 12Go).Les versions One & Switch bénéficieront d'options exclusives, ou en tout cas temps que l'éditeur n'a pas évoqué une MAJ sur PC & PS4 :- Possibilité de réinitialiser et donc changer le job de n'importe quel membre.- Nouvelles combinaisons de gambits.- Mode New Game + amélioré qui permettra de recommencer une partie au niveau 90 tout en gardant l'équipement de la partie précédente, ainsi que leurs gils.