Microsoft a dévoilé son HoloLens 2 [UP]

Microsoft a dévoilé dans la nuit la première évolution notable de sa technologie de réalité mixe avec un Hololens 2 encore plus carré niveau fonctionnalité et hardware, doublant le champ de vue, augmentant la résolution, l'authentification par reconnaissance faciale tout en bénéficiant de choses réclamées par les utilisateurs comme la possibilité de pouvoir exploiter le casque tout en gardant ses lunettes de vue, la fonction pour soulever le casque sans l'enlever, ainsi qu'une utilisation sans câble.Mais le plus important ne vient pas de l'appareil mais de ce qui l'entoure désormais. Plus ouvert que jamais, Microsoft proposera à n'importe qui d'y intégrer ses applications ainsi que de développer dessus (le nom d'Insomniac Games y a notamment été relevé), et le constructeur s'est fait un joli coup marketing en accueillant Tim Sweeney (Epic Games sur scène), ce dernier assurant un partenariat sur le long terme et la désormais compatibilité de l'Unreal Engine 4.Bref, les choses progressent mais néanmoins de très loin : tout comme la première version, Hololens 2 n'est aucunement destiné à la vente de masse ou au grand public vu le tarif annoncé de 3.500$. Le lancement aura lieu dans le courant de l'année.- Ajout de la vidéo de présentation.