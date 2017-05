Destiny 2 : premier trailer de gameplay [UP3]

Le (long) live devient de s'achever et on commence par vous livrer le tout premier trailer de gameplay, mettant surtout en avant la campagne apparemment mieux scénarisée et mise en scène que dans le premier épisode, avec quatre territoires à explorer.Sortie prévue le 8 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, et sur PC exclusivement via Battle.net (en partenariat surprise avec Blizzard).- 30FPS sur consoles, 60FPS sur PC- Option 4K sur PS4 Pro- Un nouveau Raid prévu- La version PC n'est pas confirmée pour le 8 septembre- Bungie n'a pas le droit de parler des options Scorpio avant l'E3- 4 Zones : European Dead Zone (le territoire le plus vaste de la franchise), Titan, IO et Nessus.- Option matchmaking pour le raid (6 joueurs)- Retour des Assauts à 3 joueurs- Multi PVP 4V4 avec nouveaux modes et nouvelles cartes- Support officiel des clans (avec leurs propres récompenses et gains d'xp)- Hubs plus vivants