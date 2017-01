Splatoon 2 : nouvelle vidéo & infos

s'offre également une vidéo de gameplay pour un résultat en apparence semblable au premier, même si les nouveautés seront bien là : nouvelle fournée d'armes, compétences, personnages et niveaux, auquel on rajoutera la possibilité d'avoir deux flingues en main, et de faire des roulades d'esquive.Coté multi, on parle d'une application smartphone pour s'octroyer de nouvelles options de matchmaking, avec en plus du chat vocal mais également (hybride portable oblige), du multi local si vous avez plusieurs consoles. Bien entendu, le suivi gratuit sera toujours au programme pour gonfler le contenu.Enfin, les développeurs ont indiqué que le jeu se déroulerait deux ans après le premier, et verrait le retour de certains persos, ce qui sous-entend clairement le retour d'une campagne solo qu'on espère cette fois plus riche.UP : Rediffusion du TreeHouse.