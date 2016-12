Nos impressions sur Splatoon (Wii U)

Impressions :

Il faut avouer une chose : Nintendo arrive encore et toujours à surprendre son auditoire et cette année, c'est avec un jeu multi que le constructeur japonais est en quelque sorte parvenu à tirer son épingle du jeu. Car lorsque le terme « multijoueur en ligne » arrive dans une phrase, il faut bien avouer que l'on y attache rarement Nintendo. Si ce n'estet, les fans de la marque ne sont pas vraiment habitués à s'amuser avec d'autres personnes autrement qu'en local où le constructeur règne encore en roi. Mais cet état de fait est sur le point de changer avec, un projet de jeu d'action et de shoot dans lequel on incarne des personnages au look cartoonesque se battant dans des arènes avec comme principal objectif de devoir repeindre les sols et le décor environnant pour imposer la couleur de son équipe. Jouable en 4vs4, le titre se veut évidemment très fun, et c'est d'ailleurs ce qu'il est, très rapidement de surcroît.On commence la partie en utilisant notre GamePad avec une visée qui utilise obligatoirement son accéléromètre. Malgré toute la bonne volonté et la possibilité de replacer la caméra derrière le dos, le mouvement n'était pas retranscrit suffisamment rapidement sur la télévision pour s'avérer totalement idéal et on ignore encore pour le moment s'il sera possible de modifier cela dans la version finale avec une visée classique au stick droit. La confirmation d'un mode 1vs1 en local split-screen (donc avec un second joueur au Pro Controller) devrait permettre d'aller dans ce sens. Bref, quoi qu'il en soit, une fois qu'on a maîtrisé tout ça, il va falloir passer à l'action. Chaque joueur est armé d'un fusil qui va leur permettre de tirer des billes de peinture. L'objectif est que votre couleur domine celle de l'autre au sein de courts matchs. Tout peut être recouvert, mais seule la peinture sur le sol vous rapporte des points. À pied, le personnage ne va pas forcément vite, alors pour rejoindre une zone de la carte rapidement, vous allez pouvoir plonger dans la peinture de votre équipe pour vous transformer en calamar et ainsi gagner en vitesse.Attention, car danset jeu multi oblige, il y a évidemment l'équipe adverse qui va tout faire pour vous barrer la route. Avec leur propre couleur, vos ennemis vont vous rendre la vie difficile. Si vous avez la maladresse de marcher ou nager dans une couleur qui n'est pas la vôtre, alors vous perdrez vitesse et points de vie. Après quelques parties uniquement en online, Splatoon s'est avéré fun, même si le tout manquait finalement de diversité. Évidemment, on imagine que Nintendo prévoit plusieurs armes, des bonus, et pourquoi pas des classes. On sait par exemple qu'il y aura bien un solo sans qu'on connaisse la moindre info à ce sujet. Il y a donc un certain potentiel mais ce qu'il faut retenir de cet essai, c'est surtout l'immédiateté des contrôles et du fun. On s'amuse vite, et les matchs sont aussi très rapides, ce qui rend le gameplay très nerveux. À cela s'ajoute un univers visuel certes assez simple, mais malgré l'afflux de couleurs sans interruption, la console n'a jamais flanché pour garder une expérience aussi jolie que fluide.Splatoon est un jeu qui se veut très efficace dès les premières minutes. Avec un tel projet, Nintendo tient potentiellement entre ses mains l'un des futurs piliers de son service en ligne et qui pour une fois évite de se reposer sur une licence connue. Gageons simplement que le gameplay gagne en diversité pour que l'on puisse obtenir l'une des surprises du premier semestre 2015.