PS5 : les applications VOD au lancement

Contrairement à un certain constructeur (Nintendo, il faut l'avouer), Sony tient à ce que sa PlayStation 5 soit comme les précédentes un support multi-média et dévoile donc quelles seront les applications VOD & co disponibles dès la sortie de la machine le 19 novembre.Voici donc :- Apple TV- Disney +- Netflix- Spotify- Twitch- YoutubePas au lancement mais déjà signé (en fonction des territoires) :- Amazon Prime- MyCanal- Hulu- Peacock- D'autres non spécifiésSony en profite pour rappeler qu'un espace spécialement dédié à tout cela sera présent sur le Dashboard et que pour aller encore plus vite, une jolie télécommande vendue à part sera disponible.