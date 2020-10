Xbox Series : MS illustre un autre exemple de rétrocompatibilité avec Fallout 4 (en 60FPS)

Microsoft continue de détailler l'un de ses principaux arguments de la Xbox Series X/S, à savoir la qualité de son service de rétrocompatibilité, avec un nouveau communiqué et une vidéo pour confirmer que les anciens titres bénéficieront d'un « Auto HDR » pour gagner en effets de luminosité et gestion des couleurs, sans demander le moindre effort supplémentaire à la mémoire de la console.Et outre le gain de résolution et la réduction des temps de chargement (dans ce dernier cas si vous passer bien par le SSD et non un DD externe standard), le boost de frame-rate sera notable pour plusieurs titres sans avoir besoin d'optimisation de la part des développeurs.C'est le cas ici d'un(licence désormais first-party de Microsoft quand on y pense) qui proposera désormais le 60FPS, même sur le modèle S.Enfin, profitons de l'article pour signaler deux choses de la part du constructeur :- La nouvelle MAJ du dashboard sera lancée aujourd'hui.- Les sauvegardes Xbox 360 peuvent désormais aller sur le cloud pour les récupérer sur S/X.