Xbox Series : Quantic Dream soulève à son tour les problématiques autour du modèle S Xbox Series : Quantic Dream soulève à son tour les problématiques autour du modèle S

Les développeurs ont multiplié les louanges concernant le hardware Xbox Series X mais peu s'attarde à évoquer la Series S, pour d'évidentes raisons techniques, et on pourrait en rester en ce qu'elle est (de l'entrée de gamme) si de plus en plus de studios n'évoquaient pas une problématique derrière ce modèle.



Car après Remedy ou même id Software qui depuis n'a plus trop intérêt à l'ouvrir sur le sujet, c'est maintenant Quantic Dream et plus précisément David Cage qui pointe auprès du site Wccftech que s'il y a bien une certaine habitude sur PC à œuvrer sur de multiples configurations, c'est une première sur console entre deux consoles de même famille, et pour certains studios de taille moyenne qui n'ont pas les ressources pour une parfaite optimisation envers chaque machine, la Series S risque naturellement de tirer beaucoup de production vers le bas.



« Je dois reconnaître que je ne suis pas un grand fan de ce procédé. C'est perturbant pour les développeurs mais aussi si les joueurs. Je comprends les raisons commerciales, mais je crois que c'est discutable. »



Et il faut avouer que commercialement, Microsoft semble réussir son coup de ce coté car selon un récent sondage US, la PS5 Digital reste encore très minoritaire par rapport au modèle standard, là où la Xbox Series S représente 20 à 25% de ceux qui ont réussi à précommander une Xbox Series, ou qui comptent le faire dès que possible.



On rappellera en outre que jusqu'à ordre du contraire (et tout est possible les années avançant), les développeurs lançant un projet sur Xbox Series ne peuvent pas en faire une exclusivité « X » au détriment du modèle S.