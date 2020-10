UK : un départ moyen pour Crash Bandicoot 4 UK : un départ moyen pour Crash Bandicoot 4

GamesIndustry nous dresse comme chaque semaine son rapport venu du Royaume-Uni et dans le face-à-face du moment, c'est donc Crash Bandicoot 4 qui ressort vainqueur même s'il n'y a pas de quoi sabrer le champagne : c'est juste 1000 ventes de plus que le n°2, et c'est surtout 80 % de moins que Crash Trilogy à son lancement, pourtant uniquement sur PS4 à l'époque.



Avec un peu d'analyse et sans encore parler du dématérialisé qui doit jouer, les explications sont nombreuses :



- Crash Trilogy était sorti quasiment sans concurrence au départ.

- Le remaster était vendu moins cher.

- Beaucoup ont levé le pied sur leurs achats en attendant la Next Gen.



Rien n'est encore fait, autant par son potentiel de ventes sur la longueur, sans oublier de potentielles et probables versions PC et Switch un jour ou l'autre, et tout simplement une ressortie physique sur les nouvelles consoles.



Même son de cloche pour Star Wars Squadrons qui fait 72 % de moins que Star Wars Jedi : Fallen Order : là encore, il faudra attendre les données numériques et le lancement des prochaines consoles avant de tirer une conclusion.



1. Crash Bandicoot 4 (NEW)

2. Star Wars : Squadrons (NEW)

3. Super Mario 3D All-Stars (-2)

4. Animal Crossing : New Horizons (=)

5. Marvel's Avengers (-3)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

7. Minecraft Dungeons (=)

8. Minecraft Switch (+1)

9. Mafia Definitive Edition (-1)

10. Mafia Trilogy (-4)