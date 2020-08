Ubisoft confirme le retrait du jeu physique sur les Collectors Xbox (dont ACV, FC6...) Ubisoft confirme le retrait du jeu physique sur les Collectors Xbox (dont ACV, FC6...)

Certains avaient remarqué la chose depuis quelques jours et il n'y avait donc aucun bug puisque la confirmation officielle a été faite par Ubisoft : toutes les éditions Collector d'Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Watch Dogs Legion ne disposeront pas du jeu en physique sur Xbox Series X et Xbox One, remplacé à chaque fois par un simple code de téléchargement. Comme pour les éditions PC donc.



Rien ne change en revanche pour les versions PlayStation 5 et PlayStation 4, et on rajoutera à cela que seul le territoire européen est concerné par cette nouvelle mesure qui ne plaira pas des masses aux anti-dématérialisés.



Note :

N'oublions pas si besoin que les éditions standards des trois jeux seront bien en physique sur les consoles Xbox.