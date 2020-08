SEGA : le PC fait désormais partie des priorités, autant pour les remasters que les nouveaux projets SEGA : le PC fait désormais partie des priorités, autant pour les remasters que les nouveaux projets

Comme on l'a déjà indiqué, SEGA est l'un des rares éditeurs à s'être pris une énorme gifle financière durant la période de pandémie pour la simple et bonne raison qu'une grosse partie de son CA est lié aux activités arcade et pachinslot, alors que la branche JV standard reste elle dans le vert grâce aux ventes sur la longueur, et plus particulièrement grâce à Steam où la firme peut remercier le portage de Persona 4 Golden dont les ventes ont été « nettement plus élevées que prévu ».



De fait, lors d'une session de Q/R faite aux investisseurs, SEGA déclare avoir compris que le PC et plus globalement le multi-supports sera une priorité à l'avenir, aussi bien dans le cadre de nouveaux portages que pour le lancement de nouveaux projets où le PC devra être pris en compte « dès le départ ».



Une nouvelle politique que l'on retrouvera avec Yakuza : Like a Dragon qui sera, en occident, le premier épisode de la franchise à sortir sur plusieurs supports en même temps (PC, PS5, SX, PS4, One) et, qui sait, peut-être qu'un certain Persona 5 Royal aura un jour la chance de sortir sur Steam… et Switch ?