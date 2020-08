[FY] Plus de 112 millions de PS4 et un objectif record (CA) pour l'arrivée de la PlayStation 5 [FY] Plus de 112 millions de PS4 et un objectif record (CA) pour l'arrivée de la PlayStation 5

On reste dans le cadre des résultats financiers et alors qu'on a déjà eu ceux de Microsoft et qu'on attend ceux de Nintendo, c'est maintenant sur Sony que l'on peut s'attarder avec encore une fois un remerciement ironique envers la pandémie 2020 : la fin de génération est censée être marquée par une baisse de régime mais l'entité (donc JV et le reste) affiche un CA proche des 5 milliards pour le trimestre Avril/Mai/Juin, contre « seulement » 3,6 milliards l'année dernière. Le bénéfice opérationnel est lui proche du milliard d'euros, contre moins de 600 millions l'année dernière.



C'est donc 1,9 million de PlayStation 4 qui ont été vendues durant ce trimestre (soit une baisse d'1,3 million tout de même) pour un total de 112,3 millions de machines depuis son lancement, permettant à cette quatrième génération de maintenir son avance sur la PlayStation 2 (106 millions au même stade) mais sans grand espoir : si la PS2 a continué à se vendre énormément après la sortie de la PS3, nous ne sommes plus à la même époque et les marchés émergents feront cette fois pour la plupart la transition Next Gen en même temps que les autres. Sony l'a d'ailleurs compris en ralentissant le rythme de production.



Hormis cela :



- 44,9 millions d'abonnés PS Plus (+3,4 millions)

- 113 millions de joueurs actifs (*)

- 74 % des ventes durant ce trimestre se sont faites sur le PS Store

- 91 millions de jeux vendues (un record pour un printemps)

- 18,5 millions sont des jeux PS Studios (dont TLOU2)



(*) Attention, cette donnée ratisse large car elle compte tout simplement ceux qui se sont connectés au moins une fois à un compte PSN durant le mois de juin, ce qui inclus donc les multi-comptes sur une même console et même les joueurs PC via PS Now.



Enfin, et parce que c'est de haute importance, sachez que Sony annonce un CA record proche des 20 milliards d'euros pour l'année fiscale en cours (qui s'achève le 31 mars 2021) mais un bénéfice en baisse, néanmoins toujours dans le vert, ce qui n'a rien d'étonnant car quel que soit le succès de la PlayStation 5 à son lancement, il faut prendre les brouettes de pognon qui devront être lâchées pour le marketing et tout ce qui va avec.