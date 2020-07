Sekiro : 5 millions de ventes et une MAJ Sekiro : 5 millions de ventes et une MAJ

Cinq millions de joueurs ont lâché un billet pour faire face au challenge de Sekiro : Shadows Die Twice. C'est ce que nous apprend Activision qui n'est pas peu fier de ce très bon coup pendant que FromSoftware fête la chose avec l'arrivée le 29 octobre d'une MAJ surprise qui proposera les choses suivantes :



- La possibilité de ré-affronter n'importe quel boss déjà vaincu

- Un mode de difficulté ultime : un échec et la sauvegarde s'envole

- Trois nouvelles tenues (purement cosmétiques)

- Possibilité d'enregistrer des ghosts de 30 secondes à partager avec la communauté (qui les verrons sous forme de messages écrits)



Notez que pour ce dernier point, si un joueur « like » un ghost, celui qui en est à l'origine aura droit à une récupération de HP voir une gourde de guérison.