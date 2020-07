The Witcher : une deuxième série Netflix The Witcher : une deuxième série Netflix

Alors qu'on attend des nouvelles de la saison 2 dont encore rien n'est déterminée concernant la date de sortie (Covid, tout ça), Netflix surprend en annonçant une deuxième série The Witcher, mais cette fois avec un statut de préquelle inédite qui s'attardera sur le tout premier Sorceleur, 1200 avant avant le scénario du premier bouquin.



Baptisé The Witcher : Blood Origin et toujours signé par Lauren Hissrich, cette nouvelle série proposera 6 épisodes, sans que l'on sache encore si ce sera une seule et unique saison.



Pendant ce temps, n'oublions pas que CD Projekt prépare un nouvel épisode qui ne sera pas The Witcher 4 puisque sans Geralt, mais on restera bien dans un pur RPG solo. Par contre, évitez d'être trop impatient.