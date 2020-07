Charts UK : les belles entrées de Ghost of Tsushima et Paper Mario Switch Charts UK : les belles entrées de Ghost of Tsushima et Paper Mario Switch

Nouvelle semaine donc nouveau rapport de Chart-Track pour faire le point sur la situation UK qui a vu les sorties de deux nouveaux titres, et l'on commence donc par Ghost of Tsushima qui bien évidemment n'a pas les épaules pour rivaliser face au mastodonte The Last of Us : Part II mais qui en matière de nouvelle IP, fait quand même 7 % de mieux que Days Gone l'année dernière.



Les félicitations également pour Paper Mario : The Origami King avec un constat beaucoup plus simple :



- Fait mieux que les lancements combinés des épisodes Wii U & 3DS

- Fait un chouïa mieux que Super Paper Mario sur Wii

- Bref, meilleur lancement de la saga (et sans compter le dématérialisé)



1. Ghost of Tsushima (N)

2. Paper Mario : The Origami King (N)

3. F1 2020 (-2)

4. Animal Crossing : New Horizons (-2)

5. The Last of Us : Part II (-2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. Grand Theft Auto V (-1)

8. Minecraft Switch (-3)

9. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (+1)

10. Luigi's Mansion 3 (-2)