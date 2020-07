Charts Japon : 14 millions de Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 au 28 juin 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Toujours pas de sorties majeures comme vous pouvez le remarquer et il faudra attendre l'arrivée deou encorepour redonner quelques couleurs au sommet du classement, de nouveau porté par l'increvablequi passe comme prévu les 5 millions d'unités en boîte (pas arrivé au Japon depuis bien longtemps), et on notera quea lui dépassé les 3 millions, là encore uniquement en physique, histoire qu'on continue de se demander pourquoi Nintendo n'a jamais sorti de nouveau DLC.Cap également franchi coté hardware avec la Switch et ses désormais 14 millions d'unités vendues, mais il faudra encore bosser pour s'en octroyer 3 millions de plus et progresser ainsi dans le classement de l'histoire du Japon (GBA comme Snes ont fait environ 17 millions).