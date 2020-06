Charts US : le calme avant la reprise Charts US : le calme avant la reprise

NPD livre son nouveau rapport avec une certaine avance par rapport à ses habitudes, concernant donc ici les ventes du mois de mai aux USA où la Switch reste la princesse intouchable du moment :



- Première du mois (comme tous les mois depuis plus d'un an)

- Plus gros mois de mai pour une console depuis la DS en 2009

- En valeur CA sur 5 mois (janvier à mai), aucune console n'a autant rapporté que la Switch depuis la Wii en 2008



Notons en passant que la Xbox Elite V2 redevient l'accessoire le plus vendu du mois, et dans tous les cas celui qui a le plus rapporté depuis le début d'année.



En revanche, difficile de dresser un bon constat coté software vu le peu de nouvelles sorties et le fait que le contexte doit être pris en compte : la pandémie encore active aux USA ont dû jouer sur les ventes dématérialisées de Xenoblade Chronicles DE (mais Nintendo est l'un des rares à ne pas fournir de données) et Minecraft Dungeon reste avant tout un produit accessible sur le Game Pass.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE MAI 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare

2. Grand Theft Auto V

3. Animal Crossing : New Horizons

4. NBA 2K20

5. Mortal Kombat 11

6. Red Dead Redemption 2

7. Minecraft

8. Final Fantasy VII Remake

9. Assassin's Creed Odyssey

10. Star Wars Jedi : Fallen Order



11. Madden NFL 20

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. Need for Speed Heat

14. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

15. Minecraft Dungeon

16. Saints Row : The Third Remastered

17. MLB The Show 20

18. Super Smash Bros Ultimate

19. Call of Duty : Black Ops 4

20. FIFA 20





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Ventes eShop non inclues



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. Final Fantasy VII Remake (=)

4. Grand Theft Auto V (+3)

5. NBA 2K20 (-1)

6. Dragon Ball Z : Kakarot (-1)

7. MLB The Show 20 (+1)

8. Resident Evil 3 Remake (=)

9. Madden NFL 20 (=)

10. Red Dead Redemption II (R)



Viré du classement :

- Mario Kart 8 Deluxe