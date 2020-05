[LEAK] Captain Tsubasa : collector et date de sortie [LEAK] Captain Tsubasa : collector et date de sortie

Un leak des deux collectors de Captain Tsubasa : Rise of the New Champions révèle une information capitale pour ceux qui veulent poser leurs pattes sur cette nouvelle adaptation : le titre sortira le 28 août sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.



On notera en outre la présence d'un (habituel) Character Pass qui se chargera de rajouter neuf joueurs supplémentaires sur la longueur.