The Last of Us II : un State of Play ce mercredi The Last of Us II : un State of Play ce mercredi

Sans véritable logique mais on n'est plus à ça près dans cette industrie, Sony nous a donc balancé un State of Play Ghost of Tsushima (pourtant prévu en juillet) pour finalement se rappeler que c'est dans un peu plus de trois semaines (19 juin) que sort The Last of Us : Partie II.



De fait, ce dernier aura aussi son State of Play, et ça se passera ce mercredi 27 mai à 22h00, avec une nouvelle présentation de 25 minutes commentées par Neil Druckmann.