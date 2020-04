Assassin's Creed Valhalla est enfin officialisé Assassin's Creed Valhalla est enfin officialisé

Ce ne sera donc pas « Kingdom » ou « Ragnarok » mais bien Assassin's Creed Valhalla retenu pour le prochain chapitre de la franchise, ce qui ne change rien puisque cela valide les rumeurs d'un tour sur les terres nordiques pendant les conquêtes Vikings.



On se doute que ça sortira en fin d'année sur PC, PS4 & One mais également sur les deux Next Gen comme l'a sous-entendu clairement Ubisoft, qui d'ailleurs en lâchera davantage demain en fin d'après-midi avec un « trailer reveal » de 4 minutes, sans préciser si ce sera exclusivement de la CG.