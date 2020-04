Charts US : le carton Animal Crossing et le meilleur mois de la Switch (depuis son lancement) Charts US : le carton Animal Crossing et le meilleur mois de la Switch (depuis son lancement)

L'institut NPD vient de nous livrer son rapport du mois de mars 2020 avec une certaine valeur contrairement à d'autres puisque le dématérialisé est en partie inclus dans les données, malheureusement sauf pour Nintendo et Bethesda : pas de bol puisque c'est eux les représentants des deux principales sorties cette fois.





Coté Hardware



- La Switch est toujours première comme chaque mois depuis plus d'un an, et fait le double par rapport à mars 2019.

- C'est le plus gros mois de l'histoire de la Switch, devant même celui de son lancement.

- Jamais une console (la Switch encore une fois) n'a effectué un trimestre aussi fort depuis la DS en 2010.

- PS4 & One poursuivent eux leur chute (au-delà des -25 % chacune).





Coté Software



- Animal Crossing est un énorme carton et sans même compter le dématérialisé : meilleur lancement de la franchise et troisième meilleur lancement de l'histoire de Nintendo sur ce territoire (derrière Smash Ultimate et Smash Brawl).

- La série MBA continue sa montée en puissance : le cru 2020 est le meilleur démarrage de la franchise. Rappelons que la franchise passera bientôt multi-supports.

- Aucune donnée pour les autres actuellement.

- Notons que la présence de Resident Evil 3 Remake (alors qu'il est officiellement sorti en avril) vient du fait des exemplaires majoritairement vendus à l'avance.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE MARS 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Animal Crossing : New Horizons (NEW)

2. Call of Duty : Modern Warfare

3. MLB The Show 20 (NEW)

4. Resident Evil 3 (NEW)

5. NBA 2K20

6. Doom Eternal (NEW)

7. Persona 5 Royal (NEW)

8. Grand Theft Auto V

9. Borderlands 3

10. Mario Kart 8 Deluxe



11. NiOh 2 (NEW)

12. Red Dead Redemption 2

13. FIFA 20

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. Pokémon Donjon Mystère DX (NEW)

16. Madden NFL 20

17. Just Dance 2020

18. Star Wars Jedi : Fallen Order

19. Mortal Kombat 11

20. Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered (NEW)





MEILLEURES VENTES 2020 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Call of Duty : Modern Warfare (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (N)

3. Dragon Ball Z : Kakarot (-2)

4. NBA 2K20 (+1)

5. MLB The Show 20 (N)

6. Grand Theft Auto V (-2)

7. Resident Evil 3 (N)

8. Madden NFL 20 (-3)

9. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

10. Star Wars Jedi : Fallen Order



Viré du classement :

- Minecraft

- Ring Fit Adventure

- Super Smash Bros. Ultimate