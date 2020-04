Pour faire passer le temps, Google offre à qui le souhaite deux mois de Stadia Pro Pour faire passer le temps, Google offre à qui le souhaite deux mois de Stadia Pro

Afin d'occuper ceux qui ont une bonne connexion mais aucun support pour jouer (mais aussi se faire une petite place dans l'actualité), Google annonce que tous ceux qui s'inscriront à Stadia dès maintenant et sous 48h auront droit à deux mois gratuit de Stadia Pro, offrant donc l'accès à neuf jeux dont Grid, Thumper et Destiny 2, et la possibilité de vous désengager de suite pour un renouvellement d'ici début juin (9,99€ par mois on rappelle). Si en revanche, vous achetez quelques jeux sur le service, ils resteront à votre possession même sans l'offre « Pro ».



Notons enfin que comme un paquet d'autres services en Streaming (Netflix & co), la résolution 4K n'est plus disponible pour laisser du 1080p max afin d'économiser de la bande-passante.