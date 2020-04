Face à la PS5, Phil Spencer des plus confiants sur la puissance et le prix de la Xbox Series X Face à la PS5, Phil Spencer des plus confiants sur la puissance et le prix de la Xbox Series X

On connaît les specs de la Xbox Series X, sa forme mais également certaines des features de son OS, et en attendant de voir parler jeux, la question du prix est à l'esprit et c'est lors d'une interview avec IGN que Phil Spencer a souhaité réitérer le fait que quoi qu'il se passera au sujet de la PlayStation 5, Microsoft part désormais sur un « plan gagnant » au niveau du tarif avec suffisamment de souplesse laissée pour que les eurodollars demandés au lancement n'infligent pas une gifle aux consommateurs, rajoutant encore une fois que la console ne sera pas en position de « handicap » face à sa concurrente.



Un sous-entendu qui permet d'analyser que la XSX ne devrait pas être trop éloigné du prix de la PS5, et que même si elle reste disons 100€/$ plus chère, le constructeur aura cette fois de quoi se justifier sur la puissance brute, donc avec davantage d'arguments qu'il y a 7 ans (Kinect, souvenez-vous).



En parlant de puissance, Spencer indique que maintenant qu'il est au courant des specs de la PlayStation 5 depuis l'annonce officielle (même si on se doute qu'il en avait déjà eu vent bien avant), il est d'autant plus confiant des choix réalisés avec la Series X, même s'il entend bien féliciter Sony pour la qualité du SSD et de la partie audio.



Enfin, et c'est peut-être l'un des points les plus intéressants de cette interview : tout en continuant à développer ses propres studios, nouveaux comme anciens, Microsoft souhaite multiplier les partenariats d'exclusivités comme cette année avec Tell Me Why et Ori and the Will of the Wisps, et que nous devrions d'ailleurs avoir prochainement des annonces sur ce sujet.