Charts Japon : entrée de One Piece Pirate Warriors 4, pendant que la Switch passe les 13 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 23 au 29 mars 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Bien loin est l'époque oùpouvait prétendre au statut de million-seller et si ce quatrième épisode parvient à faire légèrement remonter la pente après le troisième, c'est uniquement parce que la Switch est bien plus en forme que la Vita à l'époque, pendant que les chiffres PS4 restent sensiblement les mêmes que sur PS3.Rien d'autres à signaler hormis untoujours aussi hallucinant, qui va déjà dépasser le total (physique) de, et continuant de porter une Switch passant les 13 millions. On remarquera d'ailleurs que pour cette année 2020, il s'est pour l'heure vendu 10 fois plus de Switch que de PS4, elle-même faisant 10 fois mieux que la 3DS, cette dernière faisant 10 fois mieux que la One.