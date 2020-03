Tout juste disponible chez nous (PS4), Granblue Fantasy Versus a déjà passé les 200.000 au Japon

C'est seulement aujourd'hui que sort la version PlayStation 4 deen Europe, et le jeu a eu le temps de connaître depuis le 6 février son beau petit succès au Japon : Cygames annonce 200.000 unités écoulées sur l'archipel, ce chiffre mixant les unités physiques expédiées et les ventes dématérialisées.Mine de rien, il s'agit d'un des plus gros succès de l'histoire d'Arc System Works qui a forcément pu profiter de l'énorme poids commercial de cette licence (oui, bien plus important que DBZ), et on se demande tout de même quel sera l'effet en occident oùdevrait sans mal rester le maître-étalon du développeur.