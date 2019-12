Dès 2021, Sony sortira sa franchise MLB The Show sur plusieurs consoles (autres que PlayStation) Dès 2021, Sony sortira sa franchise MLB The Show sur plusieurs consoles (autres que PlayStation)

Ironie de voir que le Sony qui comptait entretenir ses barrières il y a encore peu de temps est en train de s'ouvrir à un niveau inattendu. Car après avoir adoubé le total cross-play, validé la sortie de Detroit : Become Human sur l'Epic Games Store, sous-entendu l'arrivée prochaine de Dreams sur PC, le tout pendant que les dirigeants ont émis la possibilité de sorties sur « d'autres supports » de projets first-party si cela trouvait une justification commerciale, voilà du concret : la franchise MLB : The Show ne sera désormais plus exclusive aux supports PlayStation, alors que Sony San Diego reste aux commandes.



La firme a en effet lancé un communiqué pour déclarer qu'à partir de 2021 et pour les années qui suivront, MLB sortira désormais sur « plusieurs consoles » sans préciser lesquelles, mais on notera que le compte Twitter de Nintendo s'est chargé de « RT » l'annonce.



- Microsoft a également retweeté l'annonce.