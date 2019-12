Doom : une petite compile en attendant Eternal Doom : une petite compile en attendant Eternal

Doom Eternal s'étant envolé pour le 20 mars, Bethesda va quand même tenter de gratter un petit billet pour les fêtes de fin d'année en nous sortant une Doom Slayers Collection à venir dès vendredi prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.



Pour une trentaine d'euros, vous repartirez avec le toujours très efficace reboot de 2016, ainsi que l'ensemble nostalgique Doom, Doom II et Doom 3, ces derniers devant malheureusement se contenter d'un code de téléchargement.



Rappelons que pour compléter tout cela, il est toujours possible de chopper Doom 64 en précommande de Doom Eternal.