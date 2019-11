C'est fait : Yakuza arrive sur Xbox One C'est fait : Yakuza arrive sur Xbox One

Peu auraient misé la moindre pièce sur cette annonce sortie de nulle part mais c'est désormais officiel : la franchise Yakuza arrive (enfin) sur Xbox One avec directement trois épisodes signés.



- Yakuza Kiwami

- Yakuza Kiwami 2

- Yakuza Zero



Et deuxième surprise, et non des moindres : tous ces titres prévus en 2020 arriveront dès leur lancement sur le service Xbox Game Pass. Reste à voir si SEGA poursuivra ensuite avec les autres chapitres (et Judgment pourquoi pas).