New Yakuza : des changements à prévoir selon Nagoshi + Kiwami 2 repéré sur PC New Yakuza : des changements à prévoir selon Nagoshi + Kiwami 2 repéré sur PC

Le SEGA Fes est intervenu trop tôt pour pouvoir encore parler du prochain chapitre de la saga Yakuza, qui ouvrira on le rappelle un nouveau cycle scénaristique après l'ère Kazuma, notamment par l'arrivée évidente d'un nouveau « héros » : Ichiban Kasuga, déjà présenté dans Yakuza Online (uniquement disponible au Japon).



Et ce ne sera pas le seul changement pour la série puisque Toshihiro Nagoshi (producteur de la franchise) évoque un « changement majeur » qui a le potentiel de surprendre les fans, même si on restera toujours dans un style action-aventure. Nagoshi mise en effet sur la psychologie totalement différente d'Ichiban, par rapport à Kazuma, qui aura donc un impact sur le déroulement du jeu mais également la narration avec un poil plus d'humour au milieu de la quête principale et pas seulement dans les aspects annexes (mini-jeux & co).



Si SEGA s'en tient à son précédent pari sur le marketing (une campagne de communication bien courte), cette nouvelle exclusivité PS4 pourrait très bien attendre le futur TGS pour ensuite sortir au Japon dans les mois suivants, du genre décembre ou durant le Q1 2020.



En passant :



Notez qu'une version PC de Yakuza Kiwami 2 vient de passer par l'organisme de classification ESRB, signifiant une sortie prochaine sur Steam qui a déjà accueilli le premier remake ainsi que Yakuza 0.



(Source : Twinfinite & Gematsu)