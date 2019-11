Tencent veut s'implémenter en occident en créant des jeux sous licence Nintendo Tencent veut s'implémenter en occident en créant des jeux sous licence Nintendo

Parmi les nombreux partenaires du géant Tencent pour l'implémentation en Chine, il y a Nintendo qui devrait lancer très prochainement sa Switch sur le territoire, avec objectif d'en vendre au moins « quelques millions », ce qui semble peu optimiste mais c'est les propos du distributeur qui préfère anticiper sur un marché où les mots clés sont « PC » et « F2P ».



Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que Tencent veut commencer à voir plus loin, et compte « élargir ses activités » au-delà de la Chine pour commencer à mieux se poser en occident, donc USA et Europe. Le groupe vient d'annoncer auprès du Wall Street Journal que l'un de ses souhaits majeurs étaient de pouvoir créer des titres consoles, notamment sur supports Nintendo… et avec les franchises du constructeur si possible.



A voir si Nintendo validera la demande mais il n'y aurait rien de surprenant vu la masse de deals effectués avec les tiers : la majeure partie des jeux Switch de cette année (Yoshi, Luigi's Mansion 3, Astral Chain, Fire Emblem…) ont été produits de cette façon.