X019 : durant son Inside Xbox, Microsoft abordera 12 jeux first-party X019 : durant son Inside Xbox, Microsoft abordera 12 jeux first-party

Dans une période où l'on parle plus de sorties que d'actualité pour l'avenir, Microsoft débarquera en fin de semaine prochaine (14 au 16 novembre) pour apporter un peu de matières avec son X019, se déroulant à Londres cette fois, et incluant un Inside Xbox dédié le 14 à 21h00.



Et l'éditeur affirme que pas moins de 12 jeux first-party seront abordés durant ce show, ce qui ne signifie pas 12 annonces puisque plusieurs sont en attente, de Age of Empires IV à Wasteland 3 en passant par Flight Simulator, Psychonauts 2 ou encore Battletoads (sans parler du suivi de certains, comme Sea of Thieves et Gears 5).



Des surprises sont à prévoir selon le communiqué, accompagnées comme de coutume d'annonces pour le Xbox Game Pass, et des informations « majeures » pour le Project xCloud.