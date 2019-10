Sony va se débarasser de PlayStation Vue Sony va se débarasser de PlayStation Vue

Beaucoup ne connaissent même pas le nom mais pour rappel, sachez que le « PlayStation Vue » est un service de TV & VOD de très haute qualité (mais payant) disponible évidemment sur les consoles du constructeur mais également sur Smart TV et certains autres appareils connectés (dont l'Apple TV).



Malheureusement, et malgré une certaine ambition avec de nombreux partenaires US (le service n'a jamais atteint l'Europe, sans cesse repoussé), le succès ne semble pas au rendez-vous selon le site theinformation qui rapporte que Sony a mis en place depuis quelques temps une procédure de revente auprès d'une banque d'investissement, afin de se débarrasser de ce poids mort qui ne représente pour l'heure qu'une perte d'argent. Le gain sur la vente aiderait en passant Sony à repousser les demandes d'un de ses gros actionnaires (Daniel Loeb) qui souhaite imposer une restructuration pour relever ses actions.



Notez que selon les mêmes sources, le PlayStation Vue ne compterait aujourd'hui plus que 500.000 abonnés, soit une perte de 30 % par rapport à l'année dernière.