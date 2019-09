Le Project xCloud débutera en octobre sa première phase de bêta à grande échelle

Ce fut peut-être la principale annonce à retenir de l'Inside Xbox : le projet xCloud va enfin pouvoir débuter sa phase de test à grande échelle avec le lancement d'une bêta le mois prochain sur modèles Android uniquement, et sur trois territoires pour le moment (USA, UK & Corée du Sud). De notre coté de la planète, il faudra patienter mais si vous habitez dans un des pays concernés, ça se passeDonc concrètement, dès octobre, il sera possible pour les élus de sortir leur téléphone et d'utiliser uniquement le Wi-Fi ou leur réseau 4/5G pour s'adonner àet, sans avoir besoin de passer par la case téléchargement et sans jamais être embêté par les longues mises à jour de plusieurs Go. D'autres jeux seront ajoutés pour poursuivre l'essai et bien entendu, les bêta-testeurs n'auront besoin d'en acheter aucun, ni même de posséder la console elle-même. Tout juste leur demandera t-on de fournir suffisamment de retours pour aider à développer « le futur du jeu en streaming ».A terme, tous les territoires seront concernés, ainsi que davantage de supports dont les modèles iOS, en rajoutant que l'un des souhaits premiers de Microsoft sera d'exploiter son service Game Pass pour rendre son catalogue accessible à n'importe qui de part et d'autres de la planète (sous réserve d'avoir la connexion requise).