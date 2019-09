UK : Borderlands 3, meilleur lancement de l'année [UP : Gears 5, PES 2020 et Daemon x Machina] UK : Borderlands 3, meilleur lancement de l'année [UP : Gears 5, PES 2020 et Daemon x Machina]

Attendu de longue date, Borderlands 3 aura réussi à marquer le coup à sa sortie, ou en tout cas au Royaume-Uni, où GamesIndustry affirme qu'il s'agit du meilleur lancement de l'année sur ce territoire, devançant donc Days Gone, qui lui-même avait temporairement volé la médaille de Resident Evil 2 Remake.



Pour autant, il est difficile d'avoir des données précises sur les ventes totales : les ventes font à peine 50 % de celles de Borderlands 2 (là encore à sa sortie), mais avec une part du dématérialisé sans commune mesure.



UPDATE



Le reste des données vient d'être livrées :



- Gears 5 fait un quart des ventes en boîte de Gears of War 4 mais on fait face à trois inconnus : les ventes dématérialisées, les performances du Xbox Game Pass (en 2016, le service n'existait pas) et enfin si oui ou non les ventes de l'Ultimate Edition (sortie la semaine précédente) sont inclus.



- eFootball PES 2020 fait 18,5 % de plus que l'édition 2019.



- Greedfall s'en sort visiblement bien, contrairement à Daemon x Machina, indéniable flop en s'affichant à la 19ème place.



1. Borderlands 3 (N)

2. Gears 5 (N)

3. eFootball PES 2020 (N)

4. NBA 2K20 (-3)

5. Greedfall (N)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. Spyro Reignited Trilogy (-5)

8. Grand Theft Auto V (+5)

9. Crash Team Racing : Nitro Fueled (-4)

10. Super Mario Maker 2 (-3)