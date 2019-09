Final Fantasy VII Remake : présentation des membres de la Shinra pendant le TGS Final Fantasy VII Remake : présentation des membres de la Shinra pendant le TGS

Jouable à la GamesCom et la PAX West mais sans autres éléments de communication (pas de nouveau trailer notamment), Final Fantasy VII Remake sera bien évidemment présent au Tokyo Games Show qui ouvrira ses portes la semaine prochaine avec probablement du neuf et Tetsuya Nomura nous taquine déjà à ce sujet en déclarant que cela sera l'occasion de mettre en avant les différents représentants de la Shinra.



Outre Heidegger (déjà aperçu dans le trailer E3), cela permettra donc de voir le rendu d'autres têtes connues comme le PDG et pourquoi pas les Turks, certes peu présents à Midgar dans l'original mais on sait maintenant que tout est possible coté modifications.



Sortie prévue le 3 mars 2020 sur PS4.