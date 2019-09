Charts UK : Astral Chain (et trois autres nouvelles licences) envahissent le classement Charts UK : Astral Chain (et trois autres nouvelles licences) envahissent le classement

Un vent de fraîcheur a déboulé sur le Royaume-Uni la semaine dernière avec quatre nouvelles licences qui s'accaparent du sommet du classement, le leader étant (de peu) Astral Chain, qui est le quatrième plus gros lancement de l'histoire de Platinum Games.



Le top 4 se situe dans un mouchoir de poche puisque seulement 1500 ventes séparent le premier du quatrième, avec donc Wreckfest (suite spirituelle de la franchise FlatOut), le Man of Medan de Supermassive et enfin le Control de Remedy.



Notons enfin que la tardive version boîte de Collection of Mana se contente de la 22ème place, tandis que l'endurant Spider-Man fait un bond de 221 % grâce à quelques promos et l'arrivée de sa version GOTY.



1. Astral Chain (N)

2. Wreckfest (N)

3. The Dark Pictures : Man of Medan (N)

4. Control (N)

5. Mario Kart 8 Deluxe (- 4)

6. Crash Team Racing : Nitro Fueled (- 3)

7. Super Mario Maker 2 (- 5)

8. Spider-Man (+ 26)

9. Grand Theft Auto V (- 2)

10. The Division 2 (- 1)