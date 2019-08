Cyberpunk 2077 : une poignée de visuels

Même sia rapidement fait part de sa présence à la GamesCom par l'annonce du jeu sur le service Stadia, le vrai RDV sera quelque part entre le 30 août et le 2 septembre (durant la PAX West), avec la mise en ligne de la nouvelle présentation diffusée exclusivement en behind-close-door durant l'E3 2019.En attendant de découvrir cela, CD Projekt nous offre gracieusement une poignée d'images supplémentaires que voici (et on vous met le trailer Stadia si ça vous intéresse).