Switch : un Indie World pour la GamesCom

Décidément, la journée de ce lundi 19 août s'annonce particulièrement copieuse coté actualité avec pas moins de quatre programmes à suivre, Nintendo nous annonçant la tenue d'un « Indie World », donc globalement un Direct consacré exclusivement aux jeux indépendants à venir sur la console de Nintendo.



Donc rappel du programme de la journée.



- 15h00 : Switch Indie World

- 17h00 : Inside Xbox (avec du Gears 5/Horde)

- 19h00 : Conférence Stadia (avec probablement la date de lancement)



- 20h00 : Conférence d'ouverture (avec du Death Stranding, Disintegration, Need for Speed Heat, Borderlands 3, Gears 5/Campagne, et diverses surprises)