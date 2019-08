Sony, Microsoft et Nintendo vont commencer à poser des restrictions concernant les lootboxes Sony, Microsoft et Nintendo vont commencer à poser des restrictions concernant les lootboxes

L'avocat Michael Warnecke de l'ESA (Entertainment Software Association) est aujourd'hui en mesure de faire une annonce officielle : Sony, Microsoft et Nintendo sont actuellement en train de travailler sur des restrictions concernant les lootboxes, notamment l'obligation quel que soit le jeu ou le territoire de dévoiler avant l'ouverture d'une boîte tout ce qu'elle peut contenir, et surtout les pourcentages de chance pour chaque gain possible. La règle devrait d'ailleurs être rétroactive, obligeant des MAJ pour les jeux déjà disponibles.



Deux autres règles sont réclamées par les associations dénonçant ce type de pratique : une étiquette informative sur les boîtes concernées, et la possibilité de mettre en place des contrôles de dépense.