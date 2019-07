USA : NPD fait un rapide point sur la situation des consoles actuelles USA : NPD fait un rapide point sur la situation des consoles actuelles

Toujours coincé sous des tonnes d'archives, Mat Piscatella de l'institut NPD nous rapporte de nouvelles données venues du territoire US, afin de faire le point sur la situation des machines actuelles.



Il en ressort que :



- Sur une période donnée de 28 mois depuis son lancement, la Switch est la quatrième machine la plus vendue aux USA. Les seuls supports à avoir réussi à faire mieux durant ce laps de temps sont, dans l'ordre, la Wii, la PlayStation 2 et la PlayStation 4.



- Sur une période donnée de 68 mois cette fois (donc depuis les débuts de la génération actuelle), la PlayStation 4 a réussi à imposer le troisième plus gros parc. Les deux devant sont la Wii et la PlayStation 2. Quand aux deux suivantes (4ème et 5ème), c'est respectivement la Xbox 360 et la Xbox One.



- Surprise intéressante : sur le total, la Xbox 360 a réussi à dépasser le parc de la Wii aux USA, devenant la deuxième machine la plus vendue de l'histoire sur ce marché. La première reste la PlayStation 2.