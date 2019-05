Capcom a signé une nouvelle année record Capcom a signé une nouvelle année record

Sur un petit nuage depuis quelques années, Capcom n'en finit plus de surprendre joueurs et même actionnaires puisque le groupe enregistre un bénéfice record pour l'année fiscale 2019 (du 1er avril 2018 au 31 mars dernier), devançant donc celui de l'année dernière, et permettant une croissance pour la sixième année consécutive.



Le seul point noir au tableau vient des activités annexes comme l'Arcade, compensé par la hausse du secteur numérique, mais le plus important reste donc le marché PC/consoles avec du Resident Evil 2 (les ventes ont dépassé les objectifs), Devil May Cry 5 (« forte performance », surtout en occident), Monster Hunter World qui continue de faire du chiffre en attendant son extension de fin d'année, Monster Hunter Generations Ultimate qui a fait son trou en occident ou encore les bonnes ventes de Mega Man 11 et Street Fighter 30th Anniversary.



L'éditeur ne devrait pas tarder à parler de ses objectifs pour l'année fiscale en cours, ce qui donnera un indice sur le nombre de AAA prévus cette fois (et dont on attend la couleur pour le prochain E3).